İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de devriye gezen polis ekiplerine yönelik yapılan saldırıyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de devriye gezen polis ekiplerine yönelik yapılan saldırıyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Sokak üzerinde meydana gelen olayda, devriye gezen polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Olayın ardından mahallede geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, 1 kişiyi saklandığı yerde suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da emniyete geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.