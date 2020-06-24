Kayseri'de ruhsatsız tabanca operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ruhsatsız tabanca operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesinde bulunan N.E. ve H.E.'nin ikametlerinde ruhsatsız tabanca bulundurdukları ve silahları piyasaya sürmeye çalıştıkları bilgisinin elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 3 adet ruhsatız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak N.E. ve H.E. de silah kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.