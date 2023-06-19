İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de sağanak yağış: Evleri ve dükkanları su bastı

Kayseri’de etkili olan sağanak yağış ile beraber bazı ev ve dükkanları su bastı.

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış ile beraber bazı ev ve dükkanları su bastı.


Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış ile beraber Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ev ve dükkanlara dolan suyu tahliye etti. Vatandaşların yağmur suyunu kanalizasyona verdiğini söyleyen bir mahalle sakini de, bundan dolayı rögarların taştığını, ev ve dükkanları su bastığını kaydetti.

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