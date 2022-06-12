Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde su taşkınları meydana geldi. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede AFAD ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Ayrıca; Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan, Yahyalı ilçesinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derebağ Mahallesi'ne ulaşan yol, su taşkını nedeniyle trafiğe kapandı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Kayseri ve çevresinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını ve vatandaşların olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları gerektiğini bildirmişti.