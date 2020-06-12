İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.


İlçeye bağlı Derebağ mevki'inde öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağışı oldu. Yağışın şiddetini arttırmasının ardından, ilçede bulunan dere yatakları taşarak mahallelerde ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri de vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattı.


Öte yandan, etkili olan dolu yağışı bazı yerleri beyaza bürüdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.