İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de sağlık çalışanları 'sağlık' için çaldı

Kayseri’de sağlık çalışanları, sağlığa dikkat çekmek amacıyla Aşık Veysel’in ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü seslendirdiği klip büyük beğeni topladı.

Kayseri'de sağlık çalışanları, sağlığa dikkat çekmek amacıyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdiği klip büyük beğeni topladı.


Kayseri'de korona virüs sürecinde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, çektikleri klipte buluştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nin kampüsünde çekilen klipte, bazı sağlıkçılar enstrümanları çalarken, bazıları da Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi.


Çalışanların oynadığı klip, büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.