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Kayseri'de sağlık çalışanlarına 7'den 70'e 'alkışlı' destek

Kayseri’de vatandaşlar saat 21.

Kayseri'de vatandaşlar saat 21.00'da sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla ışıkları açıp kapattı ve alkışlarla destek verdi. 5 yaşındaki Esila Aişe ve 3 yaşındaki Asel Meryem de pencereden alkış tuttu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün paylaştığı, "Alkışlayalım, ne kadar alkışlamak azdır. Bugün saat 14.00'te meclisteki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" tweeti üzerine saat 21:00'de başlayan destek, bugün de devam etti.


Kayseri'de de küçüğünden büyüğüne herkes saatler 21.00'i gösterdiğinde pencere ve balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışladı ve ışıklarını yanıp söndürdü. 5 yaşındaki Esila Aişe ve 3 yaşındaki Asel Meryem de, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, destek vermek amacıyla alkış tuttu.

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