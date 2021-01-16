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Kayseri'de sağlık çalışanlarından aşıya rekor talep

Kayseri sağlık ordusunda 25 bin 210 personelinin görev aldığı, 23 bin 700 sağlık personeli aşı talebinde bulunarak rekor bir talebe imza attı.

Pandemi sürecinde fedakar bir çalışma ile her zaman sahada olan sağlık personeli aşı içinde büyük fedakarlık gösterdi.


Kayseri'de aşılama sürecinin kontrollü ilerleyebilmesi adına Kamu Hastaneleri, Erciyes Üniversite Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Entegre İlçe Hastaneleri, Özel Hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde olmak üzere toplam 319 aşı uygulama noktası oluşturuldu.


Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak 2021 saat 17.30 itibari ile bu uygulama noktalarında toplam 10 bin 139 sağlık çalışanı aşı yaptırarak, 2 gün içerisinde yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde sağlık çalışanı ilk doz aşılamayı gerçekleştirdi.

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