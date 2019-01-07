Kayseri'de Sağlık Turizm'inin Çıtası Yükseliyor

Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde, 4 Aralık 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER) yöneticileri İl Sağlık Müdürlüğü Kayseri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ASTUDER Yöneticileri, Erciyes Üniversitesinden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Koçyiğit, Kayseri Şehir Hastanesinden Dr. Mustafa Arık, Kayseri Ticaret Odasından Osman Gezginci ve Özel Hastane temsilcileri katıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlık Turizm Biriminden Kadriye Bıyıklının sunumu ile devam eden toplantıda; katma değeri en yüksek turizm çeşidi olan sağlık turizmi pastasından ilimizin gereken payı alması için çıtanın üst seviyelere taşınması gerektiğine ve tüm paydaşların sağlık turizmi konusunda elini taşın altına koyması gerektiğine değinildi.

Ayrıca Sağlık turizmini çeşitlendirmek için neler yapılabileceği, il bazında sağlık turizmindeki eksikliklerimiz, iş ve işlem hacimleri, sağlık turizmi ile oluşacak yeni istihdam alanları gibi birçok konu detaylı bir şekilde görüşülerek karşılık fikir alış verişlerinde bulunuldu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunun İl Sağlık Müdürü Benli; “Kayseri Sağlık Müdürlüğü olarak Anadolu Sağlık Turizmi Derneği, Erciyes Üniversitesi ve İlimiz kamu kurum ve kuruluş hastanelerimizin sağlık turizmi birimleri olarak burada bir araya geldik. Kayseri'de sağlık turizminde hangi aşamada olduğumuz ile ilgili bir sunumumuz oldu. Önümüzdeki dönemde neler planlayabiliriz. Erciyes Üniversitemizin yapmış olduğunu sağlık turizmini ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olduk. Sağ olsunlar kendileri Türkiye'ye örnek olabilecek bir sağlık turizmi projesini başarmışlar. Biz de bu başarıyı hem burada dinlemiş olduk. İlimiz de yapılması bize ayrı bir gurur kaynağı. Biz de İl Sağlık Müdürü olarak Kayseri'mizde, öncelikli olarak da Kayseri Şehir Hastanesi ile ulusal turizm arttırdığımızı düşünüyorum. Yaz döneminde de özellikle çevremizdeki gurbetçilere yönelik sağlık turizminin planlamalarını yapmaktayız” dedi.

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Sağlık Turizmi Yetkilisi ve Başhekim Yrd. Doç. Dr. İsmail Koçyiğit ise “Öncelikle müdürümüze teşekkür ediyorum. Bugün İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çok verimli bir toplantı yaptık. Şehrimiz le ilgili özellikle sağlık turizminde neler yapılabileceği, sıkıntılar, hedeflerimiz bunlarla ilgili çok güzel bir istişare toplantısı ortaya çıkmış oldu. Şehrimizin sağlık Turizm anlamında çok daha iyi noktalara gelebileceği kararına vardık. Bundan sonraki süreçte yine birlikte hareket edip Kayseri'de sağlık turizmi çok daha iyi noktalara getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Görüş alışverişinde bulunmak ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek üzere toplantının periyodik olarak yapılması kararlaştırılarak sona erdi.