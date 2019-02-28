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Kayseri'de Sağlık Turizminin Gelişmesi Adına Çabalar Devam Ediyor

Kayseri’de sağlık turizminin gelişmesine öncülük etmek amacıyla çalışmalar yürüten Anadolu Sağlık Turizm Derneği (ASTUDER) ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgililerince yapılan istişare toplantılarının ev sahibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.

Kayseri'de sağlık turizminin gelişmesine öncülük etmek amacıyla çalışmalar yürüten Anadolu Sağlık Turizm Derneği (ASTUDER) ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgililerince yapılan istişare toplantılarının ev sahibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. oldu.


Erciyes A.Ş.'nin ev sahipliğindeki toplantıya; Kayseri Sağlık Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ile ASTUDER'e üye özel sağlık ve turizm şirketlerinin temsilcileri katıldı. Sağlık Turizminde Kayseri'nin bugününün ve geleceğinin istişare edildiği, konusunda uzman değerli katılımcıların fikir ve görüşlerini beyan ettiği toplantıda; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli şunları ifade etti;


“Sağlık üssü olan Kayserimiz' in, sağlık turizminde de ilerlemesi adına gerek kamu gerekse özel sağlık kurumlarımız kendi payına düşeni yapacaklardır. Sağlık turizminde öncelikli hedef grubumuz gurbetçilerimiz olmalıdır. Kamu olarak Kayseri Şehir Hastanesi'nin Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almasıyla bu yolda ciddi bir adım atmış olduk. Sağlık turizmini nasıl geliştireceğimiz ve ne tür projeleri hayata geçirmemiz gerektiği konularına yoğunlaşmamız gerekmektedir. Misafirperverliğinden dolayı Murat Cahid Cıngı'ya ve değerli katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

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