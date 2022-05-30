Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda; yurt dışından kente kaçak yollarla alkol getiren ve sahte alkol yaparak piyasaya süren şahısların bilgisine ulaşıldı. 3 ay süreyle takip edilen şahıslara Talas ve Melikgazi ilçelerinde bulunan 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 900 şişe kaçak ve sahte alkol, 70 litre etil alkol, 150 adet sahte bandrol ve alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.