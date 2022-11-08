Kayseri'de sanayi kadın eli güçlenecek

Kayseri Ticaret Odası (KTO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu'nun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hazırladığı "Sanayide Kadın Eli Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği ve Kayseri'de de çalışmalarına başlanan ‘Sanayide Kadın Eli Projesi' için proje paydaşlarının katılımı ile bilgilendirme toplantısı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi. Kadınların sanayide istihdama katılımını arttırmak, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan projenin lansmanı KTO ev sahipliğinde yapıldı.

PROJE PAYDAŞLARI

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un yanı sıra; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz ile T

TOBB Kayseri İcra Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve üyeleri katılım sağladı.

“KADINLARIMIZI NİTELİK OLARAK ARTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ‘Sanayide Kadın Eli Projesi' ciddi bir farkındalık oluşturdu. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok sanayicimiz bana gelerek eleman aradığını söylüyor. Her geçen gün fabrika sayılarımız artıyor. Bu projeyi yapmak ve kadınların sanayide istihdama katılmasını sağlamak zorundayız. Kadınlarımızın inanmışlıklarını değiştirmemiz gerekiyor. Kız çocuklarımızın hayallerini büyütmemiz lazım. Kadınlarımızı nitelik olarak artırmamız şart. Türkiye çapında Kadınlarımızın rol model olmaları konusunda sıkıntı çekiyoruz. “ dedi.

“EZBERLERİ BOZACAK ÖNEMLİ BİR PROJE”

Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy şunları kaydetti:

“Sanayide Kadın Eli Projesi, Kadınların sanayide istihdama katılımını arttırmak, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak ve sanayide rol model kadınlarının sayısını arttırmayı amaçlıyor. Bu açıdan ezberleri bozacak önemli bir proje. Bu proje ile kadınlar için ağır sanayi de dahil olmak üzere, sanayi iş kollarının hepsinde çalışabilme olanağı sağlanacak. Sanayide Kadın Eli Projesi ile istihdama hiç katılamamış ya da iş arayışında olan kadınlarımıza iş imkânı yaratılırken, diğer taraftan Kayseri'de sanayi kuruluşlarımızın da nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmış olacak. Kayseri projenin uygulandığı 15'nci il olacak. Bizlerde Sayın Valimizin desteği ile projenin başarılı olmasında birinci olacağız. Bizler Kayseri iş dünyasının temsilcileri olarak, sanayi istihdamına çok daha fazla kadının dahil olması gerektiği inanıyoruz. Ticaret ve sanayinin merkezi olan ilimizde kadın istihdamını artırmanın ekonomik anlamda ülkemize de ciddi fayda sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu projenin başarıya ulaşması için hep beraber çaba göstermemiz gerekiyor. Kayseri Ticaret Odası olarak ortaya çıkan bu güzel birlik ve beraberliğin de sonuna kadar arkasında durarak kadın istihdamının artırılmasına yönelik bu projeye destek olacağız.”

“KADINLARIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK”

Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ise “Projemiz ile kadınlarımızın istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Biz Kadın Girişimciler Kurulu olarak üyemiz olsun veya olmasın tüm kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Ancak görüyoruz ki şehrimizde kadınlarımız ve girişimcilerimiz cinsiyet eşitliği zorluk yaşıyorlar. Bu konu da tüm toplum olarak daha çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Geçmişin ve Geleceğin, hayat emekçisi kadınlarımızı desteklemek, sadece bir gün değil, her gün hayatta yeri ve değeri olan kadınlarımızı birçok alanda ve sektörde ilerlemelerine yardımcı olup, onların geleceğine birlikte ışık tutmaya hazır mıyız? “ diye konuştu.

“PAYDAŞLARIMIZLA SAHAYA İNİYORUZ”

Projenin detayları hakkında bilgiler veren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu'da “ Projenin çıkış fikri Türkiye'de kadınlarımızın istatistiklerini incelediğimizde yüzde 80 oranında hizmet sektöründe yer alıyor. Sanayi sektöründe oranlarımız yüzde 1 civarında. Sanayide nitelikli istihdam sıkıntısı yaşanıyor. Meslek liselerinden ve üniversitelerden mezun olan binlerce gencimiz ile aynı zamanda atıl olan evde bekleyen kadınlarımızı biz sanayide buluşturmak istiyoruz. Bu amaçla projemiz 1 yıl önce başladı. Kayseri 15'nci ilimiz olacak. Her ile özel bir model geliştiriyoruz. Bizler bütün paydaşlarımızla sahaya iniyoruz. Etki alanı ise saha çalışmalarımız. Muhtarlarımızla evdeki kadınlarımıza ulaşıyoruz. Toplantılar gerçekleştirerek fabrikalarda işe başlamalarına aracılık ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Ülkemizde sanayi sektöründe kadınların daha fazla olması için çabalayacağız” ifadelerini kullandı. Tezmaksan Akademi Koordinatörü Yalçın Tatlı tarafından proje ile ilgili sunum yapıldı.

Konuşmaların ardından ‘Sanayide Kadın Eli Projesi İyi Niyet Protokolü' imzalandı. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.