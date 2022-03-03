İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de sel

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Aşırı yağışın ardından dereler taşarken, ahırları da su bastı. Bazı mahalle yollarının da sel suları nedeniyle kapandığı bildirildi.


Bölgeye giden Yahyalı Belediyesine ait iş makinelerinin çalışması sürerken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

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