İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kayseri’de seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangında alev topuna döndü.

Kayseri'de seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangında alev topuna döndü.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde meydana gelen olayda M.U'nun idaresindeki 38 FU 532 plakalı otomobilde, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.