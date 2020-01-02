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Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir seyyar satıcı aracında ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir seyyar satıcı aracında ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kamer Sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyyar satıcılık yapan Yüksel G. (46) 38 F 1273 plakalı aracında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Aracında hareketsiz yatan Yüksel G.'yi, yaklaşık 2 saat sonra gören mahalle sakini, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yüksel G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, araçta inceleme yaptı. Yüksel G.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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