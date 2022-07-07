İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de ‘Sıfır Atık Atölyesi' açılıyor

Meteoroloji 7.

Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de Sıfır Atık Atölyesi açılacak.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü'nün, Kayseri'de ilk defa bir kamu kurumu olarak açacağı atölyede, personeller ve çocukları atık materyalleri değerlendirmeyi öğrenecek. Bakanlık projesi olmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendirilecek olan atölyede, atıklar kullanılabilir nesnelere dönüşecek. Dönüşen ürünler sevgi evlerindeki çocuklara geri dönüşmüş doğal oyuncaklar olarak hediye edilecek.


Sıfır Atık Atölyesi'nin açılışı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'de Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.