İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de silah sesleri polisi harekete geçirdi

Kayseri’nin Hunat Mahallesinde, bir araçtan açılan ateş sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

Kayseri'nin Hunat Mahallesinde, bir araçtan açılan ateş sonrasında polis ekipleri harekete geçti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Hunat Mahallesinde meydana gelen olayda plakası alınamayan bir araçtan M.Ç., K.Ç ve Ş.Ç isimli kişilere ateş edildiği ileri sürüldü. Meydana gelen olayda şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken, kurşunlar park halindeki otomobile denk geldi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde önlem aldı.


Polis ekipleri, incelemelerini tamamladıktan sonra olayla ilgili işlem başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.