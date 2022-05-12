Kayseri'de silahlı dehşet: Tartıştığı annesini ve rastgele ateş açıp komşusunu vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, önce tartıştığı annesini, ardından da rast gele ateş açarak, evinde oturan kadını vurdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Halikarnas Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.K., annesi G.B. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Belindeki silahına sarılan H.K, annesini ayaklarından vurdu. Daha sonra kaçarak Yemlik Sokak içine gien H.K., burada rastgele havaya ateş açtı. H.K.'nın tabancasından çıkan mermi, müstakil bir evin penceresini delerek içeri girdi ve burada oturan Ş.Y.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, anne G.B. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, hafif yaralı Ş.Y. ise ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri de olay yerlerinde inceleme yaptı.

Ekipler kaçan H.K.'yı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.