İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt Caddesi Döşeme Sokak üzerinde meydana gelen olayda Sürmeli Y. ile H.A. isimli kişi arasına tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında bulunan pompalı tüfek ile Sürmeli Y.'ye ateş açtı. Sürmeli Y. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, H.A. ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan adam sivil bir araçla hastaneye götürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan H.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.