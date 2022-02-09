İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kavgaya karışan 1 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.A. ile A.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., yanındaki silahla A.Ö.'ye ateş açtı. A.Ö., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı müdahalede A.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Çıkan kavgada yaralanan M.A. da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cinayetin işlendiği kavgaya karıştı, kaçarken yakalandı


Öte yandan, kavgaya karıştığı belirlenen M.U.A. da olayın ardından kaçtı. Otomobiliyle kent merkezine gelen M.U.A, Malatya yol uygulamasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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