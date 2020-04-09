Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 290. Sokak üzerinde meydana gelen olayda A.K. ile B.Ö. arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., yanındaki tabancayla B.Ö.'ye ateş etti. Yaralanan B.Ö., çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Polis, olayın ardından kayıplara karışan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.