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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kayınbiraderi tarafından silahla ayağından vurulan şahıs yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kayınbiraderi tarafından silahla ayağından vurulan şahıs yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Bilge Sokak üzerinde meydana gelen olayda Y.T. ile henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs yanında bulunan silah ile Y.T.'ye ateş etti. Ayağından yaralanan Y.T., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak içinde çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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