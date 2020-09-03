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Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır 4 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk bilgilere göre 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk bilgilere göre 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Eski Sanayi 3. Cadde üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen kişiler arasında kavga çıktı. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredekiler tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılar daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği yer güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekibi çevrede inceleme yaptı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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