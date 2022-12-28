İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir araçla gelen şüpheli veya şüpheliler bir dükkana pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Bu sırada dükkanın önünde bulunan T.Ç. ile M.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştirdikten sonra araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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