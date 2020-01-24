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Kayseri'de soğuk hava gölü dondurdu

Kayseri’de yağan karın ardından etkisini artıran soğuk hava, suni gölü dondurdu.

Kayseri'de yağan karın ardından etkisini artıran soğuk hava, suni gölü dondurdu.


Kayseri'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcakları ile beraber, Beştepeler'de bulunan suni göl de dondu. Gölde yaşamını sürdüren hayvanlar, buz kitlelerinin arasında yüzmeye çalıştı.


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, buzlanma ve son olaylarına karşı uyarılarda bulunarak, "Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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