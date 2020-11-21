İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, caddeler boş kaldı

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber caddeler boş kaldı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber caddeler boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 20:00 itibariyle başladı. Kayseri'de kısıtlamanın başlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri de, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber kentin boş kalan caddeleri de havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.