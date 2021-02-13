Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ise kısıtlama boyunca denetimlerini sürdürdü.

Covid-19 salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Normal günlerde araç ve yaya yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet meydanı, vatandaşlar evlerinde kalınca sessiz kaldı. Cumhuriyet meydanında hakim olan sakinlik drone ile havadan uygulandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kentin farklı noktalarında yaptığı uygulama ve denetimler ise aralıksız devam ediyor. Denetimlerde trafikte olan vatandaşların izin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayanlara ise işlem uygulandı.