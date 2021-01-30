Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü

Kayseri'de, hafta sonunda uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, denetimlerine devam etti. Denetimlere Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok bölgede devam eden polis ekipleri, araçlarıyla seyahat eden ve yaya olarak seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar gönderilirken, izni olmadığı halde dışarıya çıkanlara ise para cezası uygulandı.