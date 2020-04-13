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Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kayseri’deki yaya ve araç trafiği havadan görüntülendi.

Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kayseri'deki yaya ve araç trafiği havadan görüntülendi.


Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Kayserili vatandaşlar işe gitmek için yollara düştü. Kentin en işlek noktalarından olan Cumhuriyet meydanında trafik ve vatandaş yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri anonslarla bekçiler ise vatandaşlarla birebir görüşerek virüsün yayılmaması ve vatandaşın kendi sağlığı için 'evde kal' çağrısına uyulması gerektiğini iletti.

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