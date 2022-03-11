Kayseri'de son 22 yılın en yoğun ‘Mart karı'

Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili, “2000 yılından beri ölçülen en yüksek Mart karı bugün yağdı” dedi.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayarak etkisini arttıran kar yağışı, Kayseri'yi beyaza bürüdü. Kayseri'de asgari sıcaklığın bu hafta -12 derece olacağını söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, “Yaptığımız tahminlere göre, şu anda mevcut olan kar yağışı akşam saatlerine doğru hafifleyecek. Gece saatlerinde etkisini kaybedecek. Cumartesi ve Pazar günü parçalı çok bulutlu, yer yer hafif kar yağışlı bir hava bekliyoruz. Perşembe'ye kadar parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı havalar bekliyoruz. Perşembe günü yeni bir sistem gelecek. Bu kadar etkili olmasa da geleceğini öngörüyoruz ama değerlendirmelerimiz devam ediyor. Yine değerlendirmelerimizde değişiklik olursa vatandaşlarımızla paylaşacağız. Hava sıcaklıklarında da azami sıcaklıklar maksimum 1 ile 2 derece, asgari sıcaklıklar ise -8 ile -12 derece arasında seyretmesini bekliyoruz önümüzdeki 5 gün içerisinde. En düşük azami hava sıcaklığı eksi 2 ile Cumartesi ve Pazar günü ölçülecek. Yine en düşük asgari sıcaklığımız ise eksi 12 derece ile Pazar ve Pazartesi sabah saatlerinde ölçülmesini bekliyoruz” dedi.

“Son 22 yılın en yoğun Mart karı”

Kayseri'de 2000 yılından sonra 30 santimin üzerine çıkarak Mart ayında yağan en yoğun yağış olduğunu söyleyen Bütüner, “Kar yağışına gelecek olursak da bu sabah 15 santim ölçtük ama şu anda mevcut ölçümlerde 30 santimin üzerine çıktığını tahmin ediyoruz. Bu değer 2000 yılında 33 santim ölçülmüş ve o tarihten sonra ölçülen, son 22 yılda Mart ayları için en yüksek kar kalınlığı. 2021 yılında 11 santimlik bir kar kalınlığı ölçülmüş ama dediğimiz gibi son 22 yılın en yüksek kar kalınlığı olarak bugün kayıtlara geçti. Kar yağışlı gün sayılarına baktığımız zaman da uzun yıllar ortalaması Mart ayının 5 gün. Geçen yıl 9 gün kar yağmış, bu yıl 11 Mart'ta yani bugün itibari ile 3 gün oldu. Kar yağışlarının Mart ayı boyunca aralıklı olmasını bekliyoruz. Gün sayısı biraz artabilir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ısınan havalarla birlikte oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı dikkatli olmalarını söyleyen Mehmet Bütüner, “Erciyes'te mevcut karın üzerine yağanla kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığını tahmin ediyoruz. Kar yükü fazlalaştı, önümüzdeki günlerde de az da olsa ısınma bekliyoruz. Bu da çığ riskini ortaya çıkarıyor. Hem yüksek, eğimli ve dik yamaçlarda hem de şehir içinde çatılarda kar düşmelerine sebep olabilecek bir potansiyele erişti. Aynı şekilde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadiseleri ile birlikte buzlanma ve don olayları bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.