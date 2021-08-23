Kayseri'de su ürünleri denetlendi

Kayseri'de su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması amacıyla denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kontrol görevlileri tarafından eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması amacıyla il genelinde bulunan; avlak alanları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerlerinde hafta boyunca su ürünleri denetim ve kontrolleri yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.