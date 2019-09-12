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Kayseri'de suç makinesi kadın yakalandı

Kayseri’de 14 farklı suçtan aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri'de 14 farklı suçtan aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 farklı suçtan aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan G.K.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. G.K., operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

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