İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir sulama kanalının yanında erkek cesedi bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir sulama kanalının yanında erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi Bozgüney Sokak'ta meydana gelen olayda, mahallede yaşayan vatandaşlar tarla çevresinde bulunan sulama kanalının yanında hareketsiz yatan erkek gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda da ölen şahsın M.İ. (63) olduğu tespit edildi.


Ekipler sulama kanalı çevresinde inceleme çalışması yaparken, M.İ.'nin cenazesi de kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.