Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Hayrullah B.'den (65) haber alamayan yakınları eve geldi. Şahsı hareketsiz şekilde yatan gören yakınları, durumu ihbar etti. İhbar üzerinde eve giden sağlık ekipleri Hayrullah B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yapyı. Hayrullah B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.