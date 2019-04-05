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Kayseri'de swinger operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ettiği ve para karşılığında eş değiştirerek (Swinger) cinsel ilişkiye girdikleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, internet paylaşım siteleri üzerinden kullandıkları hesaplar yoluyla tek tek veya eşleri ile birlikte para karşılığında fuhuş amaçlı cinsel birliktelik yaşadıkları, kendilerine evli çiftler bularak para karşılığında eş değiştirerek (Swinger) ilişkiye girdikleri, il merkezinde kadınların çaresizliklerinden faydalanarak fuhşa sürükledikleri, fuhuş için aracılık ederek yer ve imkan sağladıkları planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıkları belirlendi.


Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süreli, fiziki ve teknik takibe dayalı incelemeleri sonucunda fuhşa teşvik ve aracılık eden Ç.M., E.M., Ö.B., R.B., H.K. A.A., M.A. ve Z.T. 2 Nisan tarihinde 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

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