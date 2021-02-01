İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı 3 şahıs operasyon ile yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, tarihi eser bulundurdukları ve satışa çıkarttıkları yönünde bilgiler alınan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde evde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait 31 adet bronz, 1 adet altın sikke, 1 adet toprak vazo ve 3 adet obje, define arama detektörü ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile değişik çaplarda 60 adet mermi ele geçirildi.


Ele geçirilen materyallere el konulurken, Ü.Y, İ.Y ve A.Y isimli 3 şahıs da gözaltına alınarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.