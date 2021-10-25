Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde N.F.Y., İ.E ve Y.Ç.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 206 adet sikke ve 29 adet obje olmak üzere toplam 235 adet tarihi eser ele geçirildi. Olaula ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.