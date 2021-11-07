Kayseri'de tarım fuarına son güne kadar yoğun ilgi

Kayseri'de Atlas Fuarcılık tarafından 4-7 Kasım tarihlerinde düzenlenen tarım fuarına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek makineler sergilendi. Fuara katılımdan ve imkanlardan memnun kaldıklarını söyleyen Firma Yöneticisi Mehmet Şahin, “Biz Kayseri Tarım Fuar'ında imalatçı bir firmayız. Organize Sanayi'de üretim yapmaktayız. Fuar'da tanıtım ve bilinçlendirme adına bir etkinlik düzenledik. Bazı kampanyalar yaparak, çiftçilerimize destek oluyoruz. Fuar alanı çok teknolojik, güzel, konum ve lokasyon olarak gerçekten güzel bir yerde oldu. Biz Türkiye'de ve yurtdışında birçok fuarlara katılıyoruz. Buradaki de bize çok yeterli. Gerçekten ihtiyacı olan doğru çiftçiler gelerek, doğru kişilerle doğru iletişim kurdular. Güzel oldu” dedi.

Başka bir yönetici Devrim Acar da, “Pandemi sonrası yapılan ilk fuar olduğundan dolayı beklediğimiz kadar olmasa da genel anlamda çok iyi geçiyor. Mükemmel bir fuar alanımız var. Organize Sanayi Bölgesi'nin oluşturduğu bu fuar alanı, bizim Kayseri'ye yakışan bir fuar alanı oldu. Dört dörtlük ve eksiği yok. Katılım fena değil. Ziyaretçilerde profile uygun. Çiftçi kesiminden ziyaretçiler var. Memnunuz” ifadelerini kullandı.

Fuara katılan firma yöneticisi Arif Gencer ise, “2021 Tarım Fuarı, bizler için çok iyi geçti. Kayseri'ye yakışan bir fuar oldu. Çok memnunuz. Burayı yapandan, yaptırandan, ilgilenenden herkesten çok memnunuz. Atlas Fuarcılığa biz yaklaşık 16 yıldır katılıyoruz. Biz hepsinden çok memnunuz. Hepsinin ellerine sağlık diyorum” dedi.

Firma sahibi Yusuf Yılmaz, “Yeni yapılan fuar alanımız Kayseri'ye çok yakışan bir fuar alanı oldu. Bu senede yine 2021 yılında bir tarım fuarında daha organizatörlerimiz ile beraber mutlu, mesut bir fuar daha geçiriyoruz. Katılım ve ilgi yılın şartlarına göre iyi, organizasyonda çok iyi” ifadelerine yer verdi.

Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun ise çiftçilerin fuarı dört gözle beklediklerini ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıl Kayseri Tarım Fuar'ının 16'sını yeni yapılan Kayseri Organize Sanayi bölgesinde bulunan fuar merkezinde yapıyoruz. Fuarımız 4 - 7 kasım arasında ziyarete açıktır. Fuarımız 2 bölümden oluşuyor. Kayseri Tarım Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'ndan oluşuyor. Fuarda tarım ve hayvancılıkla alakalı bütün makine ve ekipmanlar sergileniyor. 300 firma ve bin 900 marka bu fuarda görücüye çıktı. Biz bu fuarı yaparken, sadece Kayseri olarak yapmadık. Kayseri bir merkez ama çevre illerden, aşağı yukarı 70'e yakın ilden de ziyaretçi akımı var. Firmalar memnun, güzel iş bağlantıları yaptılar. Gelen çiftçilerimizde yeni makine ve ekipmanları fuarda görme imkanı buldular. Bu fuar merkezi gerçekten çok güzel, Türkiye'nin en modern fuar merkezlerinden bir tanesi. Alt yapısı ile kullanım alanı ile çok güzel bir fuar alanı yaptı organize sanayi yönetimi. Biz Organize Sanayi Bölgesine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir fuar alanını Kayseri'ye kazandırdıkları için, bize bu fuar alanında bu imkanları verdiği için. Toplamda bizim fuarımız, 250-300 bin ziyaretçisi olan bir fuar. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Yaklaşık 16 senedir çiftçilerimiz bu fuara alıştılar ve dört gözle bekliyorlar.”