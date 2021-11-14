Kayseri'de taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, çevik kuvvet ekipleri de kavganın meydana geldiği yerde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.