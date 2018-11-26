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Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın

Kayseri’de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü.

Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu 20. Kilometrede bulunan KARSU Tekstil Fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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