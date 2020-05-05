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Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi İlçesinde yapılan operasyon neticesinde; terör Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, halkında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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