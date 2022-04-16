Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği bildirilerek vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl genelinde Pazar günü Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Pazartesi günü rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" denildi.