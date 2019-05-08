Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'de Serçeönü Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit çıkışında meydana gelen kazada 38 JA 595 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda alt geçidin duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, yapılan ilk müdahale sonrasında sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle hasar gören araç, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.