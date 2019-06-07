Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi Bozburun mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Soner A. yönetimindeki 38 TC 267 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attığı öğrenildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Soner A. ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soner A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.