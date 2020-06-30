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Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü öğrenilemeyen 38 D 3404 plakalı otomobil ile Fatih Ö.'nün kullandığı 34 JN 5974 plakalı tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlattı.

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