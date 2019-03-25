İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 yaralı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 06AE1886 plakalı araç ile 06 DN 8731 plakalı araçların çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada yol kenarında bekleyen R.E. ve F.E.'nin refüje çıkan aracın çarpması ile yaralandı.


Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.