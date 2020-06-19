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Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Kaykop kavşağında meydana gelen kazada, 58 RC 221 plakalı otomobil ile 60 AK 662 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada U.A., S.B, H.Ü, A.N.Ü ve F.Ü. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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