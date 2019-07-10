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Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

Kayseri’de bir aracın şarampole takla atması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir aracın şarampole takla atması sonucunda 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.


Yapılan ihbar sonrasında olay yerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 adet ambulans yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırdı.


Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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