Kayseri'de trafik kazası : 8 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Gazeteci Osman Çiftçi ve ailesinin de içerisinde bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 16. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, Osman Çiftçi idaresindeki 38 ZS 700 plakalı Dacia marka otomobil ile M.Ç. idaresindeki 38 VV 222 plakalı Mercedes otomobil cadde kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan 38 ZS 700 plakalı otomobilde bulunan Gazeteci Osman Çiftçi ile beraber araç içerisinde bulunan 7 kişi ve 38 VV 222 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı. Gazeteci Osman Çiftçi ve araç içerisindeki yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.