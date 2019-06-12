İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de tramvayın altında kalan bir kişi yaralandı

Kayseri’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki bir kişi tramvayın altında kalarak yaralandı.

Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki bir kişi tramvayın altında kalarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir Tramvay Durağı'nda meydana gelen kazada Cumhuriyet Meydanı istikametine giden tramvay, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki B.G'ye çarptı. Tramvayın altında kalan B.G., yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan B.G., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.